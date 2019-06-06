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Dağ yürüyüşünde 200 metrelik kayalıktan düşüp öldü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 5 arkadaşıyla birlikte dağ yürüyüşe çıkan Esat Yoruh, yaklaşık 200 metre yükseklikteki kayalıktan düşerek hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 5 arkadaşıyla birlikte dağ yürüyüşe çıkan Esat Yoruh, yaklaşık 200 metre yükseklikteki kayalıktan düşerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Esat Yoruh 5 arkadaşıyla birlikte Bağbaşı Mahallesi seyir terası bölgesinden İbiş Kahvesi mevkiindeki dağlık alana yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında Yoruh, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 200 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.


AFAD, UMKE, AKUT ve jandarma ekipleri ihbar üzenine dağlık bölgede Yoruh'u kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Yoruh'un cesedine ulaşıldı.


Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.


Öte yandan 5 kişilik arkadaş topluluğunun dağa avlanmak için çıktığı öne sürüldü.


Cesedin bölgeden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

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