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Dağda geziye çıkan genç donmak üzereyken kurtarıldı

Denizli’nin Bağbaşı Yaylası bölgesinde ormanlık alanda geziye çıkan genç, havanın kararması sonucunda yolunu kaybederek mahsur kaldı.

Denizli'nin Bağbaşı Yaylası bölgesinde ormanlık alanda geziye çıkan genç, havanın kararması sonucunda yolunu kaybederek mahsur kaldı. Genç donmak üzereyken AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nden Çamlık Parkı üzerinden ormanlık alanda öğle saatlerinde bisiklet ile geziye çıkan 22 yaşındaki Şükrü B.K. Bağbaşı yaylası ormanlık alanda yolunu kaybederek mahsur kaldı. Şükrü B.K., AFAD'ı arayarak yardım istedi. Yaklaşık 5 saat mahsur kalan genç, hipotermi geçirmek üzereyken AFAD ekiplerince kurtarıldı. Isı battaniyesi ile yapılan ilk müdahalenin ardından genç kontrol için hastaneye kaldırıldı.

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