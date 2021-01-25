Dağda kaybolan 3 kafadar sokağa çıkmadan 9 bin 450 TL ceza

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, gezintiye çıktıkları dağda kaybolan üç genç arkadaş, AFAD ekiplerinin 13 saatlik çalışmasının ardından bulundu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gençlere, 9 bin 450 TL ceza uygulandı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Mahallesinde yaşayan Samet Pehlivan (19), Ömer Özkaya (20) ve Enes Buldanlı (21) isimli üç arkadaş, dün sabah saatlerinde İsrafil Deresi mevkisinden dağlık alana doğru yürüyüşe çıktı. Akşam saatlerine kadar gezinti yapan üç kafadar, havanın kararmasıyla birlikte dönüş yolunu bulamayınca dağda mahsur kaldı. Çareyi 112 Acil Çağrı Merkezini aramakta bulan gençler, ekiplerden yardım istedi.

İhbarın ardından Afet ve Acil Durum (AFAD) Denizli İl Müdürlüğü ekiplerince, bölgede arama çalışması başlatıldı. Bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, araçlarını Teras mevkisine bıraktıktan sonra yaya olarak çalışmalarına gece boyunca devam etti.

Sabaha kadar devam eden çalışmaların ardından sabah saatlerinde mahsur kalan üç gence ulaşıldı. 13 saat sonra Karcı Dağı'nda bulunan 3 genç, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kontrol amacıyla hastaneye götürülen gençler, ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Polis ekipleri tarafından Polis Merkezine götürülen 3 gence sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden tutanak tutulurken 9 bin 450 TL ceza uygulandı.