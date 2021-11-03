Dağda kaybolan yaşlı adam için yağmur çamur dinlemediler

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kendisinde tek başına gittiği dağlık alanda kaybolan yaşı adam, çalışmalara gönüllü olarak katılan TRAC ekibinin şiddetli yağışa rağmen sürdürdüğü çabası sonucu bulundu.

Acıpayam ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesinde yaşayan 77 yaşındaki Mehmet Koca, önceki gün evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınmadı. Yakınlarının her yerde aramasına rağmen bulunmayan Koca'nın bulunması için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını yaşlı adamın sıklıkla gittiği dağlık alanda yoğunlaştırdı.

Havanın kararması ve iz takip köpeklerinin yoğun yağış nedeniyle koku alamamasından dolayı güçlükle sürdürülen arama kurtarma çalışmaları Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Denizli Şubesi başta olmak üzere gönüllü kuruluşların da katılımıyla sürdürüldü. Yağışa rağmen yaşlı adamın bulunması için zamana karşı mücadele veren Denizli TRAC ekibi, sabah saatlerinden itibaren haber alınmayan Mehmet Koca'ya Kurudere mevkii olarak bilinen dere yatağında yaralı halde buldu.

Yaşlı adama moral verdiler

Bitkin halde bulunan yaşlı adamın üzerini montlarıyla örterek üşümesini önleyen amatör telsizciler, koordinat vererek sağlık ve diğer ekiplerin Mehmet Koca'ya ulaşmasını sağladı. “Amca sağlıkçılar geliyor. Sakin ol, biz buradayız. Konuşma, yorma kendini” diyerek Koca'ya moral veren gönüllü ekibin, gayretli çalışması sonucu ulaşılan Koca, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.