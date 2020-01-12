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Dağda mahsur kalan 4 kişiyi AKUT kurtardı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde dağda mahsur kalan off-road ekibi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dağda mahsur kalan off-road ekibi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Çamlık mevkiinden dağa çıkan 4 kişilik off-road ekibi, Servergazi Tepesi Çakıroluk mevkiinde araçları ile kara saplanarak mahsur kaldı. Mahsur kalan 4 kişinin haber vermesi üzerine AKUT ekipleri harekete geçti. Bölgede yapılan çalışma ile ekiplerin ulaştığı 4 kişi kurtarıldı.

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