Daha önce 3 kez ameliyat olduğu tiroid kanserinden Egekent Hastanesi'nde kurtuldu

10 yıldır mücadele ettiği tiroid kanseri nedeniyle daha önce Şam'da 2 ve Türkiye'de de 1 kez ameliyat olan 53 yaşındaki Suriyeli Hatice Eliş, kanser hücrelerinin tam olarak vücudundan çıkartılamaması nedeniyle boynuna yayılan rahatsızlığından kurtulmak için Denizli Özel Egekent Hastanesi'ne başvurdu. İstanbul ve Ankara gibi birkaç merkezde yapılabilen zorlu ameliyatı Denizli'de ilk kez başarıyla gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Ekiz, hem tüm kanserli hücreleri temizledi hem de hastanın hayati sinirlerini korumayı başardı. Sağlığına kavuşan Eliş, 2 gün gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

53 yaşındaki Suriyeli Hatice Eliş'in uzun süredir devam eden kanserle mücadelesi ve gerçekleştirdikleri başarılı ameliyat hakkında bilgi veren Özel Egekent Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Ekiz, “Hatice Hanım, bundan 10 yıl önce tiroid kanseri teşhisiyle Şam'da ameliyat olmuş. Troid nodunun tek tarafını almışlar ve sonucun Medüller tiroid kanseri gelmesi üzerine yaklaşık 1 ay sonra ikinci kez ameliyatla alınmış. Kalan bölümün çıkartılmasının ardından kemoterapi tedavisi görmüş. Cerrahi olarak kanserli hücre tam olarak çıkarılamadığı için geçen yıllarda boynun diğer bölgelerine metastaz olmuş yani kanser hücreleri boynunda dış kısımlara, boyunda bulunan hayati damarlara ve beyinden vücuda dağılan sinirleri çepeçevre saracak şekilde yayılmış. Suriye'deki savaştan dolayı buraya göç ettikten sonra, başka bir hastanede yeniden ortaya çıkan lenf nodundan örnek alınmış ve sonucu da Medüller karsinom metastazı gelmiş. Onkoloji doktorunun önerisi ile boyundaki geri kalan kanserli hücrenin tamamen temizlenmesi ve kalan tiroid dokusunun alınması için hasta bizlere başvurdu” dedi.

“Çok az merkezde yapılan zorlu ameliyat Denizli'de ilk kez yapıldı”

Bu tür vakalarda tüm kanserli hücrelerin vücuttan çıkartılmasının büyük önem arz etiğine işaret eden Op. Dr. İbrahim Ekiz, “Medüllet korsinomlar, tiroid kanserlerinin yüzde 5'ini oluşturan, cerrahi dışında başka bir tedavi seçeneği olmayan, kemoterapiye çok cevap vermeyen kanser türlerdir. Tek seçenek tüm kanserli hücrelerin çıkartılmasıdır. Bunun için kalan tiroid dokusunun alınması ve tüm lenf nodlarının çıkarılmasıyla eş zamanlı olarak beyinden çıkan kranial sinirler, periferik servikal ve torakal sinirler ile beyne giden toplardamar ve şah damarının korunması gerekiyor. Eskiden sadece İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde yapılabilen bu zor ameliyatı, Denizli'de Egekent Hastanemizin uzman ekibimizle birlikte hakkıyla yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu başarılı operasyon ile bu ameliyatların Denizli'de de yapılabileceğini göstermiş olduk” şeklinde konuştu.

“Kanserli hücrelerin tamamını çıkardık ve aynı zamanda tüm sinirleri koruduk”

Daha önce 3 kez ameliyat olan hastanın 2 gün gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildiğini aktaran Op. Dr. İbrahim Ekiz, baraşıyla gerçekleştirilen ameliyatın detaylarını ise şu sözlerde anlattı:

“Hastamızın boynundaki 2, 3, 4 ve 5'inci bölümlerdeki tüm lenf nodlarını çıkarttık. Aynı zamanda kafa tabanına inen kranial sinirler, periferik servikal ve torakal sinirler ile beyne giden toplardamar ve şah damarını koruyarak ve de her hangi bir komplikasyon oluşturmadan tüm tümörlü hücreleri çıkardık. Gerçekleştirdiğimiz cerrahi müdahale sırasında hastanın Suriye ve Türkiye'de yapılan ameliyatlarında santral boyun disseksiyonu (boyundaki kanserli hücrelerin çıkartılması) yapılmadığını gördük. Operasyon sırasında hem santral boyun disseksiyonunu tamamladık hem de aynı zamanda tiroid dokusundan geriye kalan doku da ses sinirine zarar vermeden çıkarttık. Kanserli hücrelerin tamamını çıkardık ve aynı zamanda tüm sinirleri koruduk. Her an gibi komplikasyon oluşmayan hastamızı 2'inci günde sağlıklı bir şekilde taburcu ediyoruz”