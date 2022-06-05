Daha yaşanabilir bir Denizli için yürüdüler

Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde 81 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen çevre yürüyüşü Denizli'de de yapıldı. “En Çevreci” ve “En Temiz” kent unvanlarının yanı sıra Dünya 2'nciliği ödülü aldıklarını vurgulayan Başkan Zolan, "Temiz suyu, yeşil alanları ve tertemiz havasıyla daha yaşanabilir bir şehri yarınlara bırakmak için gayret ediyoruz" dedi.

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesince 81 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen çevre yürüyüşü Denizli'de de yapıldı. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Fahri Şevik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Aydın, Seval Gebeş, Serhat Akbulut ve Ömer Faruk Özer ile Büyükşehir Belediyesi çalışanları katıldı. Denizli Valiliği önünden başlayan kortej Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar sürdü. Çevre duyarlılığına dikkat çekilen kortejin bitiminde Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara fesleğen dağıtımı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve beraberindekilerin katıldığı fesleğen dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Denizli'de nefes alacak temiz hava yoktu"

Başkan Zolan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, göreve geldikleri ilk günden itibaren Denizli'nin daha yaşanabilir ve çevreci bir şehir haline gelmesi için tüm imkanlarıyla gayret ettiklerini söyledi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası vesilesiyle çevre duyarlılığına dikkat çekmek için birbirinden özel programlar hazırladıklarını kaydeden Başkan Zolan, yarın Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği Kale Atık Su Arıtma Tesisi'nin de açılış törenini gerçekleştireceklerini belirtti. Başkan Zolan, "Göreve geldiğimiz günden bugüne şehrimize güzellikler getirmek için yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bir zamanlar Denizli'mizde nefes alacak temiz hava yoktu, gökyüzünün maviliği, hava kirliliğinden gözükmüyordu. Hava kirliliğini sona erdirmek için çalışmalar başlatıldı ve doğalgazla birlikte hava kirliliği gitti ve gökyüzünün maviliğini görmeye başladık” dedi.

“Denizli yeşile hasret bir şehirdi”

Denizli'nin yeşile hasret bir şehir olduğunu anlatan Başkan Zolan, “Park ve yeşil alanlar düzenleyerek Denizli'nin yeşile olan hasretini de gidermiş olduk. Suyumuzu korumamız gerekiyordu. Tüm su kayıplarının önüne geçmek için altyapı çalışmalarına girdik, en büyük değer olan suyumuzu koruyarak kayıpları minimuma indirme gayreti içinde olduk” diye konuştu. Başkan Zolan ayrıca atıkları düzenli katı atık bertaraf tesislerinde çevreye zarar vermeyecek bir şekilde bertaraf ettiklerini kaydetti. Denizli'nin pek çok güzelliği olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, "Denizli'miz çok güzel bir çevreye sahip. Bunu korumamız, geleceğe aktarmamız gerekiyor. Denizli'miz ‘En Temiz' ve ‘En Çevreci' kent ödüllerini aldı. Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili yaşanan olaylar karşısında ne tür tedbirler almamız gerekiyor, onun da çalışmasını yaptık. Biliyorsunuz, Dünya 2.'liği ödülü de geldi. Bu çalışmalarımızı geleceğe sahip çıkabilmek, çocuklarımıza daha güzel bir şehir ve gelecek bırakabilmek adına yapıyoruz” diye konuştu.

Çevre krizinden dönüş çok zor

Dünyada yaşanacak her krizin bir şekilde aşılabileceğini ancak çevre krizlerinden geri dönüşün çok zor olduğunu anlatan Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Sıfır atık konusunda gayretlerimiz var. Temiz suyu, yeşil alanları, mavi gökyüzü ve tertemiz havasıyla yaşanabilir bir şehri yarınlara bırakmak için gayret ediyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu anlayışla daha güzel bir şehre kavuşacağız.” Başkan Zolan daha sonra programa katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.