DAK ekibi deprem bölgesinde canlara umut oldu

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından etkilenen 10 ilde, ekipler ve vatandaş iş birliğinde arama-kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülüyor. İl merkezi ve ilçelerde yemek dağıtım alanı oluşturulurken, binlerce tırla gönderilen yardımlar bölgeye ulaşmaya devam ediyor.

Depremin olduğu ilk gün tüm ekiplerin olduğu gibi Denizli DAK (Dağ Arama Kurtarma) ekibi de yola çıktı. Depremin en çok hasar verdiği illerden biri olan Hatay'da çalışmalarına başlayan ekipler, gece gündüz demeden mücadelelerini yoğunlaştırdı. 7'den 70'e bir çok vatandaşı kurtararak tarihi anlara şahitlik eden ekipler, depremzedeleri yalnız bırakmadı. Enkazın altında tespit ettikleri kişileri ilk müdahalenin ardından sakinleştirerek çalışmalarına hız kesmeden devam eden ekipler, diğer görevlilerle beraber umutlar azalsa da bir kişiye dahi ulaşmak için gece gündüz demeden yoğun çaba sarf ediyor.