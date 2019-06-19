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Damacana su satıcısı 3 gündür kayıp

Denizli’de 3 gündür haber alınamayan 47 yaşındaki esnaf için arama çalışması başlatıldı.

Denizli'de 3 gündür haber alınamayan 47 yaşındaki esnaf için arama çalışması başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Merkezefedi ilçesi Üçler Mahallesi'nde damacana su ticareti yapan evli ve 3 çocuk babası Özay Öztürk (47), pazartesi günü sabah saatlerinde, işe gitmek için evinden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kayıp başvurusu yapılan Öztürk'ün son olarak ormanlık araziye giderken görüldüğünü tespit etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Karahasanlı ve Üçler mahallelerinin yukarı kısmında bulunan ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Öztürk'ü arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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