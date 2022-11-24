Damperi açık unutunca köprüye takılıp kaldı

Kepçe yardımıyla kurtarılan kamyon nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Salihağa Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli - Aydın Otoyolunda çalışan bir firmaya ait Şevki G. (40) idaresindeki 06 CHM 549 plakalı hafriyat kamyonu, damperini açık unutması sonucu altından geçtiği köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon köprüde sıkıştı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen kamyon kurtarılamadı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve kepçe yönlendirildi.

Trafiğe kapatılan yolda çalışmalara başlayan ekipler, kamyonu kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Uzun saatler sonucu kamyon kepçe yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Güvenlik güçleri bir süre trafiğe kapattığı yolu sonrasında trafiğe açtı.