Darp edilen okul idarecileri görevlerine döndü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir ortaokulun müdürü ve yardımcılarının darp edilmesiyle ilgili, çeşitli sendikalar okul önünde toplanarak okul idarecilerine destek vermek ve saldırıyı kınamak için bir araya geldi. Darp edildiği öne sürülen idareciler ise iş görmez raporuna rağmen görevlerinin başına döndü.

Merkezefendi ilçesindeki Sevil Kaynak Ortaokulu'nda geçtiğimiz gün yaşanan olayda, okuldan atılma kararı alınan 8.sınıf öğrencisinin ailesiyle birlikte okulu basıp, okul içerisinde okul müdürü Ahmet Ferit Akgün ile yardımcıları Yusuf Zengin ve Mestan Tarık Ertunç'i darp ediği iddia edildi. Olay sonrası, aile üyeleri gözaltına alınırken, darp edilen eğitimciler ise hastaneye giderek darp raporu aldı. Hastanede yapılan incelemelerde darp edildiği iddia edilen müdür yardımcılarından Zengin'in kaburgalarında çatlaklar olduğu belirlendi. Ertunç'un ise başından darbe aldığı tespit edildi. Hastaneden iş görmez raporu alan müdür yardımcıları, rapora rağmen okullarına dönerek görevlerinin başına geçti.

“Yasal takipçisiyiz”

Olayın ardından Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen Denizli şubelerinin yöneticileri ve sendikalara bağlı öğretmenler, darp edildiği iddia edilen eğitimcilere destek olmak ve yapılan saldırıyı kınamak için okul önünde toplanarak bir basın açıklaması yaptı. Sendikalar adına açıklamayı okuyan Eğitim İş İl Başkanı Namık Kemal Aydoğan, saldırı kınadıklarını söyledi. Yaşanan olayların yasal anlamda takipçisi olduklarını aktaran Başkan Aydoğan, “Toplumun ahlaki anlamda bu kadar çöküntüye uğramış olması, her bireyi kaygılandırması gereken bir durumdur. Devlet kurumlarında bu olayların yaşanması öğretmen ve idarecilerin can güvenliğini tehdit etmektedir. Bir ve beraber olmamız gereken bu zamanda 4 sendika ortak bir açıklama yapmak için çaba harcarken maalesef sendikamızın biri, bu ortaklaşmaya katılmamıştır. Bu yaklaşımlar, bu durumları körüklemektedir. Öğrenci ve velimizin gösterdiği bu mesnetsiz davranışı şiddetle kınıyor, itibarımızın iade edilmesini ve can güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz. Ayrıca yaşanan bu olayların sonuna kadar takipçisiyiz. Yasal anlamda da gereken her şeyi sonuna kadar yürüteceğiz. Bu şiddet olayları yıllardır süren itibarsızlaştırma politikalarının bir sonucudur” dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.