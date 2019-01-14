Dart branşında gençler ve büyükler yarıştı

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen 'Dart Turnuvası' geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı.

Gençler ve Büyükler kategorilerinde olmak üzere toplam 142 sporcunun yarıştığı turnuva sonunda ödüller dağıtıldı. Dereceye girenlere kupa ve madalyalarını Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ile turnuvanın yapıldığı alışveriş merkezinin yetkilileri verdi. Turnuvaya olan ilgiden memnun olduklarını söyleyen Federasyon İl Temsilcisi Özgür Arım, gençlerin Türkiye Şampiyonasına katılması için hazırlık anlamında güzel organizasyon yaşadıklarını belirtti. Arım, 2019 yılı hedeflerinin dart branşında milli takıma sporcular kazandırmak olduğunu söyledi.

Dereceye giren sporcular Bocce Bovling Dart Federasyonunun açıklayacağı tarihte yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda, Denizli'yi temsil edecek.