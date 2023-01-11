İhlas Haber Ajansı

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Dayısını kaybeden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Denizli programı ertelendi

DENİZLİ (İHA) – Dayısı Ali Gündüz’ü kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın gerçekleştireceği duyurulan Denizli programı 1 gün ertelendi.

DENİZLİ (İHA) – Dayısı Ali Gündüz'ü kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın gerçekleştireceği duyurulan Denizli programı 1 gün ertelendi.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın gerçekleştireceği duyurulan Bozkurt ilçesi ve Denizli il merkezi programları, 13 Ocak Cuma gününe ertelendi. Kılıçdaroğlu'nun programının dayısı Ali Gündüz'ün vefatı nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

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