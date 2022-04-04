DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye giderken yakalandı

Denizli’de DEAŞ silahlı terör örgütüne katılmak maksadıyla çatışma bölgeleri olarak bilinen Suriye ülkesine gittiği tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.
Denizli'de DEAŞ silahlı terör örgütüne katılmak maksadıyla çatışma bölgeleri olarak bilinen Suriye ülkesine gittiği tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.
Denizli'de İl Geneli DEAŞ Terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütüne katılmak maksadıyla çatışma bölgeleri olarak bilinen Suriye ülkesine gittiği tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında işlem yapıldı.