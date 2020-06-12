Dede torun kazada yaralandı

Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında dede ve torunla birlikte 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çivril ilçesi Menteşe Kavşağı'nda, Ali Ç. idaresindeki 35 DFB 20 otomobiliyle anayol üzerinde seyir halinde iken yan yoldan kontrolsüz çıkan Serkan Y. yönetimindeki 34 BC 1022 otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrası savrulan otomobiller ana yolu adeta savaş alanına çevirdi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalelerinin ardından otomobillerden çıkarılan sürücüler ile Ali Ç.'nin yanında bulunan aynı isimli torunu sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kullanılamaz hale gelen otomobiller çekicilere yüklenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.