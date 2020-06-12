İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dede torun kazada yaralandı

Denizli’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında dede ve torunla birlikte 3 kişi yaralandı.

Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında dede ve torunla birlikte 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Çivril ilçesi Menteşe Kavşağı'nda, Ali Ç. idaresindeki 35 DFB 20 otomobiliyle anayol üzerinde seyir halinde iken yan yoldan kontrolsüz çıkan Serkan Y. yönetimindeki 34 BC 1022 otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrası savrulan otomobiller ana yolu adeta savaş alanına çevirdi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalelerinin ardından otomobillerden çıkarılan sürücüler ile Ali Ç.'nin yanında bulunan aynı isimli torunu sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza sebebiyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kullanılamaz hale gelen otomobiller çekicilere yüklenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.