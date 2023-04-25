Deha TV ailesinin mutlu günü

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de yayın yapan Deha TV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çelik ve Canan Çelik'in oğulları Çelik Çelik, düzenlenen görkemli bir törenle hayatını Kadriye Kılınç ile birleştirdi.

Deha TV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çelik ve Canan Çelik'in oğulları Çelik Çelik ile Alpay ve Zübeyde Kılınç çiftinin kızları Kadriye Kılınç, düzenlenen tören ile dünya evine girdi. Aile yakınlarının yanı sıra Denizlili siyaset ve iş dünyasının tanınmış isimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin nikahını, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kıydı.

Genç çifti Bağbaşı'ndaki bir kır düğün salonunda gerçekleştirilen nikah töreninde yalnız bırakmayan misafirler, Çelik ve Kılınç aileleri tarafından karşılandı. Nikaha Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Avukat Mehmet Ali Yılmaz ve aile yakınlarının yanı sıra Denizli'nin siyaset ve iş dünyasının tanınmış isimleri katıldı.

Alkışlar eşliğinde salona giren genç çiftin nikahını, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kıydı. Nikah cüzdanını teslim eden Başkanı Zolan, genç çifte huzur ve mutluluk dolu bir ömür diledi.

Bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmadıkları için tüm katılımcılara teşekkür eden Çelik ve Kılınç aileleri, çocuklarının dünya evine girmelerinden dolayı büyük sevinç yaşadıklarını dile getirdi. Çelik ve Kadriye Çelik çifti ise, hayatlarının ön özel anında kendileriyle beraber olup mutluluklarını paylaşan tüm davetlilere teşekkür etti.