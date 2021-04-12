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DENİB 2019 - 20 olağan genel kurul toplantısını tamamladı

Denizli İhracatçılar Birliği’nin (DENİB), 2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Denizli İhracatçılar Birliği'nin (DENİB), 2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.


Denizli İhracatçılar Birliği'nde düzenlenen 2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantısında, başkanlık divanının seçilmesinin ardından, 2019-2020 yılı Yönetim Kurulu çalışma raporu, bilanço, gelir-gider hesapları ve Denetim Kurulu raporu ibra edildi. Toplantıda 2021 yılı bütçe ve iş programları görüşülerek uygun bulundu.

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