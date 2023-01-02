DENİB 2022'yi rekor ihracatla noktaladı

Ülke ihracatı yüzde 12,9 artışla 254,2 milyar dolar, Denizli ihracatı yüzde 2,8 yükselişle 4,7 milyar dolar, DENİB üyelerince gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 2,9 artarak 3,5 milyar dolar olarak kaydedildi.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu 2022 yılı ihracat rakamlarını paylaştı. Rekor ihracatla tamamlanan yılda Denizli, ülkenin en çok ihracat yapan 9. şehri oldu. 2022 ihracatına bakış ve 2023 öngörülerini dile getiren Başkan Memişoğlu, “Yıl boyunca ihracatı katkı sunan tüm ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. 2022 ihracatını yılın ilk yarısı ve ikinci yarısı olarak değerlendirmemizin daha doğru olacağını düşünüyoruz. 2022 yılına ihracatta çok iyi başladık ve 500 milyon doların kapısını çaldık. Ocak ayında 498 milyon dolar, nisan ayında 470 milyon dolar, haziran ayında 490 milyon dolar ihracata imza attık. Ocak, mart ve haziran aylarında ülkemiz ihracatında Denizli olarak 7. sıraya kadar yükseldik. Haziran 2020 ile Temmuz 2022 arasında 26 ay aralıksız yükselen ilimiz ihracatı; küresel gelişmeler, gelişmiş ülkelerde yaşanan resesyon, talep daralması, Rusya-Ukrayna Savaşı, Euro-Dolar paritesindeki gerileme, enerji maliyetleri gibi sebeplerine bağlı olarak yılın ikinci yarısında etkilendi. Ancak ihracatçılarımızın tecrübesi ve dinamik yapısı sayesinde 2022 yılını artışla kapatmayı başardık. Dünya ekonomisi için 2023 yılına dair gelişmeler ihracatımız üzerinde önemli rol oynamaya devam edecek. Beklentiler 2023'ün ilk yarısında gelişmiş ülkelerde faizlerin en yüksek seviyede seyredeceği yönünde. Yılın ikinci yarısından itibaren ise enflasyonda düşüş beklentisiyle gelişmiş ekonomilerde iyimserliğin ve toparlanmanın beraberinde geleceği öngörülüyor" dedi.

Başkan Memişoğlu, "2022 yılında Denizli'den toplam 185 ülkeye ihracata imza attık. En çok ihracat gerçekleştirilen ülke olan İngiltere'ye yapılan ihracat yüzde 10,1 azalışla 624 milyon dolar seviyesinde seyretti. Ardından gelen ABD'ye gerçekleştirilen ihracat yüzde 5,6 artışla 497 milyon dolar değerinde kaydedilirken; Almanya'ya ihracatımız yüzde 0,2 artışla 419 milyon dolar, İtalya'ya ihracatımız yüzde 5,6 artışla 305 milyon dolar, İsrail'e ihracatımız yüzde 12,7 yükselişle 237 milyon dolar oldu. 2022 yılında tekstil-konfeksiyon sektörümüzün ihracatı yüzde 4,4 azalışla 1 milyar 689 milyon dolar olurken; elektrik-elektronik sektörümüzün ihracatı yüzde 4,4 artışla 808 milyon dolar, demir-demir dışı metaller sektörümüzün ihracatı yüzde 6,5 azalışla 617 milyon dolar, tarım sektörümüzün ihracatı yüzde 7,2 artışla 338 milyon dolar, madencilik sektörümüzün ihracatı ise yüzde 2,6 azalışla 279 milyon dolar olarak gerçekleşti. Lider sektör tekstil-konfeksiyon toplam ihracatımızdan yüzde 35,9 pay aldı. Ardından gelen elektrik-elektronik sektörünün toplam ihracatımızdaki payı yüzde 17,2 demir-demir dışı metaller sektörümüzün payı yüzde 13,1, tarım sektörümüzün payı yüzde 7,2, madencilik sektörümüzün payı ise yüzde 5,9 oldu. En fazla dikkat çeken sektörler ise; ihracatını yüzde 38,6 artırarak 188 milyon dolara taşıyan su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörümüz, yüzde 38,8 oranındaki artışla 97 milyon dolar olarak gerçekleşen kimyevi maddeler sektörümüz, yüzde 39,5 yükselişle 77 milyon dolara ulaşan makine ve aksamları sektörümüz oldu.

Denizli İhracatçılar Birliği olarak “Güçlü şehir, güçlü ihracat” misyonundan hareketle fuar katılımları, alım heyetleri, ticaret heyetleri gibi programlarla ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında daha fazla ihracat ve daha fazla firmayı ihracatçı yapma yolunda hep birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.