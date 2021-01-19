DENİB Akademi 6. yılında da eğitim programlarına devam ediyor

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 2015 yılında kurulan DENİB Akademi'sinin, 1300 saatlik 183 eğitim programının 7 bine yaklaşan katılımcıyla buluştuğunu belirtti. DENİB Akademi'sinin eğitimlere devam edeceğini açıklayan Başkan Memişoğlu, “Yeni yıldaki eğitimlerimizi planlarken içinde bulunduğumuz pandemi koşullarını dikkate aldık. Teknolojinin ve dijital dünyanın sunduğu fırsatlar sayesinde pazarlama dünyasında da birtakım değişimler yaşanıyor. Söz konusu değişimler önümüzdeki dönemde de devam edecek gibi görünüyor. DENİB Akademi olarak, pandemi döneminin ekonomik, sosyolojik ve psikolojik etkilerini göz önünde bulundurarak yönetimsel, strateji oluşturma ve pazarlama konularında nasıl yol izlenebileceği, neler yapılabileceği noktalarında katılımcılarımızın yetkinliklerinin artırılmasına yönelik programlar hazırladık. 2021 yılının ocak ve şubat aylarında 5 farklı eğitim programı planladık. Şu aşamada çevrimiçi dijital platformda süren eğitimlerimizin, 2021 yılında pandeminin seyrine göre sınıf içi programlara geri dönmesini veya hibrit bir modele geçmesini planlıyoruz" şeklinde konuştu.