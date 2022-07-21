DENİB Akademi'den bilgilendirme toplantısı

DENİB Akademi, “EAC Gümrük Birliği Sertifikası * Ukrayna UKR-SEPRO Deklarasyon Bilgilendirme Toplantısı” 21 Temmuz 2022 tarihinde Denizli İhracatçılar Birliği'nde düzenledi.

Eğitim programında; EAC Gümrük Birliği Sertifikası, EAC Gümrük Birliği Deklarasyon, Sertifika içeriği olan Alıcı (zayavitel) firmanın önemi, CE standardı taşıyan EAC belgesinin dolaşım hakları, EAC belgesinin inspeksiyon kontrolleri, Avrasya Toprakları: Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Avrasya Gümrüklerinde Yaşanan Sıkıntılar, Ukrayna UKR-Sepro Deklarasyon, UKR-SEPRO belgesinin yeni yapılandırılması gibi konu başlıkları üzerinde duruldu. Bilgilendirme toplantısı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti.

DENİB Akademi Eğitimlerine, 28 Temmuz 2022 tarihinde online olarak düzenlenecek olan “Uluslararası Ticaret'te Fiyatlandırma, Fiyat Teklifi Hazırlama Eğitimi” ile devam edecek.