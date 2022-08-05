DENİB Akademi'den dijital performans pazarlaması ile CRM eğitimi

DENİB Akademi, “Dijital Performans Pazarlaması ile CRM Eğitimi” 04 Ağustos 2022 tarihinde Denizli İhracatçılar Birliği'nde düzenledi.

MODS Bilgi Teknolojileri'nden Ersan Ertürk tarafından sunulan eğitim programında; performans ipuçları veren KPI'lar ile dijital pazarlama kavramları, pratik örneklerle performans tabanlı reklamlar, e-ticarette Analytics uygulamaları, sosyal medya reklamlarının verimini arttırmak, e-posta pazarlaması ile pazarlama otomasyonları, dönüşüm odaklı Affilate Pazarlama - Influencer Pazarlaması gibi konu başlıkları üzerinde duruldu. Eğitim programı yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti. DENİB Akademi Eğitimlerine, 11 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek olan “Küresel Pazarlarda Ticari İstihbarat Programı” ile devam edecek.