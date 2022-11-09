DENİB Akademi'den diksiyon ve hitabet eğitimi

DENİB Akademi, Diksiyon, Güzel Konuşma ve Hitabet Eğitimi'ni 9 Kasım 2022 tarihlerinde Denizli İhracatçılar Birliği'nde gerçekleştirdi.

DENİB Akademi eğitimlerini hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede İDEA'dan İrfan Atasoy tarafından ‘Diksiyon, Güzel Konuşma ve Hitabet Eğitimi' verildi. Programda diksiyona giriş, diksiyon ve güzel konuşma nedir, güzel konuşma ve hitabet sanatı, sesin nitelikleri, sesin etkili kullanımı, ses eğitimi, topluluk önünde konuşma korkusunu yenme, gibi konu başlıkları üzerinde duruldu.

Diksiyon, güzel konuşma ve hitabet ile ilgili alıştırmalar yapılarak katılımcılar ile interaktif olarak gerçekleştirildi.