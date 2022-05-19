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DENİB Akademi'den ‘E-Ticaret'te Satış Arttıran Çözümler' eğitimi

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi, ’E-Ticaret’te Satış Arttıran Çözümler Eğitimi’ni geniş bir katılımla gerçekleştirdi.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi, 'E-Ticaret'te Satış Arttıran Çözümler Eğitimi'ni geniş bir katılımla gerçekleştirdi.



DENİB Akademi tarafından DENİM Konferans Salonunda "‘E-Ticaret'te Satış Arttıran Çözümler' eğitimi gerçekleştirdi. Sunulan eğitim programında; SAAS Tabanlı performans araçları, Kullanıcı Deneyimi (UX) Yönetimi, ERP ve CRM altyapılarının seçimi, 3ncü parti uygulamalarla entegrasyon, satış ortaklıkları ile iş geliştirme, E-ticarette fotoğraf uygulamaları yönetimi gibi konu başlıkları üzerinde duruldu. Eğitim programı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti. DENİB Akademi Eğitimlerine, 25 Mayıs 2022 tarihinde Denizli İhracatçılar Birliği Toplantı Salonunda düzenlenecek olan “Risk Bazlı Süreç Yönetimi Eğitimi” ile devam edeceği belirtildi.

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