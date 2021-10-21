DENİB Akademiden ‘Etkili Raporlama ve Geri Bildirim Verme Eğitimi'

DENİB Akademi, “Etkili Raporlama ve Geri Bildirim Verme Eğitimi"ni 20 Ekim 2021 tarihinde pandemi kurallar gereğince Denizli İhracatçılar Birliği'nde düzenledi.

Humanica Yönetim Danışmanlığı'ndan Aslı Funda Erişken tarafından sunulan eğitim programında; yazmaya başlamadan önce analiz ve rapor amacının belirlenmesi, rapor çeşitleri, rapor içerikleri nasıl oluşturulur? hangi rapor benim için en etkin? rapor yazarken kurallar nelerdir? 5N 1K kuralı ile rapor yazabilmek, etkili yazım teknikleri, gibi konu başlıkları üzerinde duruldu. Eğitim programı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti. DENİB Akademi Eğitimlerine, 27 Ekim 2021 tarihinde online olarak düzenlenecek olan “Linkedın İçerik ile Şirket Sayfası Yönetimi Eğitimi” ile devam edecek.