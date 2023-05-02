DENİB Akademi'den ileri excel uygulamaları eğitimi

İş hayatında en çok kullanılan ofis programı olan excel ile tüm çalışmalar etkin ve kolay bir şekilde yönetilebiliyor. Analiz, tablolara dökme ve grafiklerle verileri görselleştirme gibi çok verimli raporlama işlemleri excel ile basit bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Her sektörde kullanılan ve günümüz dünyasında raporlama denildiğinde herkesin ilk aklına gelen excel, iş hayatının vazgeçilmez programı olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle, DENİB Akademi çerçevesinde uygulamalı ileri excel eğitimi her sene eğitim konuları içerisinde yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Başvuruların son derece yüksek olduğu eğitimin tekrarı konusunda DENİB Akademi tarafından çalışmalar devam ediyor.

Eğitim programının birinci gününde, genel excel kullanımı, belge üzerinde hızlı hareket etme, excel kısayolları, veri girişinde zaman kazandıran excel teknikleri, bilinmeyen excel özellikleri, şartlı biçimlendirme, sıralama, çeşitli formüller ve veri doğrulama konularına değinildi. Eğitimin ikinci gününde ise; excelin sık kullanılan fonksiyonlarına değinilerek, şarta bağlı işlemler, ‘Eğer' fonksiyonu ve ‘Düşeyara' fonksiyonu, yeni grafik özellikleri, özet tablo raporlamaları ve hızlı biçimlendirme gibi konular detaylı bir şekilde anlatıldı. DENİB Akademi bünyesinde devam edecek olan eğitim faaliyetler hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak için web sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.