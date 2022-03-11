DENİB Akademi'den 'Satışın Yeni Psikolojisi' eğitimi

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi'nin düzenlediği "Satışın Yeni Psikolojisi" eğitiminde, eğişim yüzyılında değişen trendler hakkında bilgiler aktarıldı.

DENİB Akademi tarafından organize edilen “Satışın Yeni Psikolojisi" eğitimi, Denizli İhracatçılar Birliği'nde düzenledi. Humanica Yönetim Danışmanlığı'ndan Dr. Barbaros Kon tarafından sunulan eğitim programında değişim yüzyılında değişen trendler, müşteri kimdir ve ne ister, müşterilerimiz için biz ne yapabiliriz, müşteri beklentileri ve hizmet kalitesi gibi konu başlıkları üzerinde duruldu. Eğitim programı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti.

DENİB Akademi eğitimlerine, 17 Mart 2022 tarihinde DENİB ve TİM-TEB Girişim Evi işbirliği içerisinde online olarak düzenlenecek olan “Yönetimde 3D Planı Eğitimi” ile devam edeceği belirtildi.