DENİB Akademi'den Sürdürülebilir Performans Yönetimi eğitimi

Performans yönetimi konusu hem firmalar hem de çalışanlar nezdinde büyük ölçüde önem taşıyor. Daha da önemli olanı ise performans yönetiminin sürdürülebilir kılınması. Çalışanın performansının ve buna bağlı olarak firmanın başarısının yüksek olması için performans yönetim süreci doğru kurgulanması gerekiyor.

Bu sebeplerle yer verilmesinde fayda görülen “Sürdürülebilir Performans Yönetimi” eğitiminin, eğitmen Hülya Gülenay Kurtcebe Bor tarafından verilen ilk bölümünde kurumlarda çalışanların performansını yüksek ve sürdürülebilir tutmanın yolları, performans hedefi belirleme ekolleri ve kuruma uygun tarzı belirleme, kurumsal performans sistemini yapılandırma konuları ayrıntılı bir şekilde alındı.

Söz konusu eğitimin ikinci bölümünde ise başarı değeri, transaksiyonel analiz ile psikoloji, yönetici-çalışan iletişimi, hedeflere çalışanı dahil etme yolları, çalışanda hedef için anlam uyandırma, hedefe teşvik etme, çalışan kişilik farklılıkları, kuşak farklılıkları, hedefe özel durumsal liderlik tüyoları, etkili iletişim, etkin dinleme, doğru soru sorma tüyoları ve çalışana performans görüşmesinde geri bildirim verme yöntemi hususları değerlendirildi.