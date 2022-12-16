DENİB Akademi'den tasarım ve marka tanımlama eğitimi

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi, yoğun eğitim programını ‘Desen tasarımında fark oluşturmak-marka ve ürün tanımlama eğitimini' ile devam ettirdi.

DENİB Akademi, ‘Desen tasarımında fark oluşturmak - Marka ve ürün tanımlama eğitimini' Denizli İhracatçılar Birliği'nde düzenledi. Aynur Atıcı tarafından sunulan eğitim programında; desen tasarımı giriş, tema oluşturma, oran-orantı, figür- mekan ilişkisi, anatomik yapı, derinlik, bütünlük, perspektif, mertraj baskı, parça baskı, nakış, fark oluşturmak, metaeryali tanıma, kumaş kalitesi, kumaş tuşesi, doku, ışığı yansıtması, aksesuar, sezon renkleri, trendleri takip etmek, tema belirlemek, konu başlıkları üzerinde duruldu. Eğitim programları, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti.

DENİB Akademi eğitimlerine, 22 Aralık 2022 tarihinde düzenlenecek olan “Pazarlamada Farklılaşma Stratejileri Eğitimi” ile devam edecek.