DENİB Akademi'den 'Transmedya Hikaye Anlatıcılığı Eğitimi'

'Transmedya Hikaye Anlatıcılığı Eğitimi' Denizli İhracatçılar Birliği'nde (DENİB) düzenledi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve Dijital Dönüşüm Mimarı Kozan Demircan tarafından gerçekleştirilen eğitim programında; yeni medya iletişim kanalları, vizyon okuryazarlığı, marka geliştirme, yeni medyada marka imajı oluşturma, oluşturucu fikirler, başarı hikayeleri, transmedya hikaye anlatıcılığı ve marka yönetimi, dijital iletişim teknolojileri ve global hedef kitleler, z-y ve kuşağı için dijital pazarlama iletişimi, yeni medyada PR ve tanıtım kampanyaları nasıl planlanır ve yürütülür gibi konular ele alındı.

Demircan, "Transmedya hikayeniz global olmalı, transmedya hikaye anlatıcılığı ilk olarak oluşturucu olmayı gerektirir. Oluşturucu olabilmek sürekli öğrenmeye dayanır. İkinci olarak da vizyon sahibi olmayı gerektirir. Transmedya Hikayenizin bir vizyonu olabilmesi için şirketinizin bir vizyona sahip olması esastır" dedi

Demircan sözlerine, “Dünyada son gelişen teknolojiler ile ekonomide üretim biçimleri de her geçen gün değişmektedir. Üretim biçimlerinin değişmesi ile yönetim ve iş yapış şekilleri de değişmektedir. Bunun için gerek üretimimizde gerekse yönetimimizde ve iş yapış şekillerimizde de yenilikçi olmamız gerekiyor. Transmedya Hikaye Anlatıcılığı'da yenilik açısından yenilikçiliğe bağlıdır" diye devam etti.

Yapılan eğitim programı, bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti.

DENİB Akademi Eğitimlerine, 27 Şubat 2020 tarihinde düzenlenecek olan “Süreç ve Süreç Performans Yönetimi Eğitimi” ile devam edecek.