DENİB Başkanı Memişoğlu; "Denizli olarak işlenmiş doğaltaş grubunda Türkiye birincisiyiz"

3 pay alıyor. İşlenmiş doğaltaş grubunda ise 245 milyon dolarla Türkiye birincisiyiz” dedi.

Denizli'de düzenlenen Maden Sektörü İstişare Toplantısına konuk olan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, madencilik sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Sektöre ilişkin güncel konuların ele alındığı toplantıda konuşan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Denizli, yıllık 290 milyon dolarlık doğaltaş ihracatıyla toplam ihracatımızdan yüzde 6.3 pay alıyor. Öte yandan işlenmiş doğaltaş grubunda 245 milyon dolarla Türkiye birincisiyiz. Benzer tablo ağustos ayı itibariyle de devam ediyor. Öncelikle bu büyük başarıdaki tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. Denizli yıllık olarak 123 ülkeye doğaltaş ihracatı yapıyor, ancak ilk beş ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatın payı yüzde 77. Bu açıdan baktığımızda, doğaltaş ihracatımızın daha farklı ülkelere de yayılmasının sürdürülebilirlik ve çeşitlilik adına önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.