DENİB Başkanı Memişoğlu, Denizli'nin Ocak ayı ihracat rakamlarını açıklandı

Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı ve DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu'nun katılım sağladığı toplantıda Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı.

Ocak ayı ihracat rakamları Ankara'da açıklandı. Ülkemiz ihracatının yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolar, TİM tarafından kaydedilen Denizli ihracatının yüzde 11,6 azalışla 309 milyon dolar, DENİB üyelerince gerçekleştirilen ihracatın ise yüzde 3,8 azalışla 256 milyon dolar olduğu belirten Başkan Memişoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dünyada yaşanan resesyon 2022'nin ikinci yarısından bu yana ihracatımızı etkilemeye devam ediyor. Özellikle hedef pazarlarımızda görülen enflasyonist baskı ve uygulanan sıkı para politikaları neticesinde güçlü bir talep daralması yaşanıyor. İhracatımızdaki lokomotif sektör olan ve toplam ihracatımızdan yüzde 40'a yakın pay alan tekstil-konfeksiyon sektörümüz yaşanan talep daralmasından etkileniyor, bu durum ihracat verilerimize de doğrudan etki ediyor. Öte yandan, Euro Bölgesi ve ABD'de 2022 yılı büyüme oranları açıklandı. Euro Bölgesi'nin 2022 yılına dair büyümesi yüzde 3,5, ABD'nin büyümesi ise yüzde 2,1 oldu. Euro Bölgesi'nin PMI verisinin eşik değer olan 50'yi aşarak 50,2 seviyesine yükselmesini de küresel ekonomi için olumlu olarak yorumlayabiliriz.”

Şubat ayında DENİB'den 4 farklı uluslararası heyet, 2023 yılında Ticaret Bakanlığı'nın Uzak Ülkeler Stratejisi çerçevesinde uzak coğrafyadaki ülkeler başta olmak üzere, hedef ihracat pazarlarına yönelik yurt dışı faaliyetler düzenleyeceklerini belirten Hüseyin Memişoğlu, “İhracat hedeflerimiz çerçevesinde ana pazarlarımızı sürdürülebilir kılmayı, potansiyel pazarlarımızdaki etkinliğimizi ise geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu istikamette yılın ilk yarısında 20'nin üzerinde farklı yurt dışı etkinlik üzerinde çalışıyoruz. Ocak ayında DENİB olarak 79 Denizli firmasının katılım sağladığı Heimtextil Fuarı'ndaki yerimizi almıştık. Şubat ayı içerisinde Gıda UR-GE grubumuzla Moskova'da, Ev Tekstili UR-GE grubumuzla ise Zagreb'de ikili iş görüşmeleri gerçekleştireceğiz. Ayrıca Bakanlığımızın Uzak Ülkeler Stratejisi çerçevesinde; tekstil makineleri sektörüne yönelik 8 ülkeden 41 yabancı alıcıyı Denizli'de ağırlayacağız. 25 Şubat-01 Mart tarihleri arasında da ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılarımızı Tokyo'daki alıcılarla buluşturacağız. Böylelikle sadece şubat ayında 4 farklı yurt dışı faaliyeti gerçekleştirmiş olacağız. 2023 yılındaki yurt dışı faaliyetlerinin ihracatımıza doğrudan bir katkı sunabileceğine inanıyoruz” dedi.