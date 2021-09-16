DENİB ‘E-İhracat' bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı

Denizli İhracatçılar Birliği ile bir online alışveriş platformu işbirliğinde düzenlenen “E-İhracat” bilgilendirme toplantısı, DENİB konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu'nun açılış konuşmasının ardından, alışveriş platformu temsilcisi Emrah Cora tarafından E-İhracatın avantajları ve fırsatları, en çok talep alan sektörler, 7/24 aktif mağaza oluşturma ve onaylanmış satıcı avantajları, üyelik farklılıkları, alışveriş platformunun devlet desteğiyle kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti.