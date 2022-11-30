DENİB internet üzerinden ticaret ve ihracat yapmak isteyen üyelerini bilgilendiriyor

Denizli İhracatçılar Birliği tarafından 1 Aralık 2022 Perşembe günü Merkezefendi Kültür Merkezi'nde “Denizli E-Ticaret ve E-İhracat Konferansları 2022” gerçekleştirilecek. Sınır ötesi e-ticaret yapmak isteyen bölge firmalarının dijital ortamlarda daha aktif olması için e-ihracat farkındalığı oluşturmayı hedefleyen programda, e-ticaret ve e-ihracat alanında devlet teşvikleri, dijital pazarlama, dijital dönüşüm ve lojistik gibi birçok önemli konu başlıkları ele alınacak. Etkinlikte her konu başlığı altında, kendi alanında profesyonel sektör uzmanları tarafından bilgilendirme yapılacak.

Konferansta ekosistemin profesyonelleri, çeşitli sunumlar yaparak, e-ihracat tecrübelerini DENİB üyesi işletme temsilcilerine aktaracak. Ayrıca sınır ötesi e-ticarette dünyadaki son uygulamalar, trendler ve pratik çözümler hakkında detaylı bilgiler paylaşılacak.