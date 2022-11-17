DENİB kablo sektörüne yönelik ticaret heyeti düzenledi

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Matelec Elektrik Elektronik ve Enerji Fuarıyla eş zamanlı olarak kablo sektörüne yönelik ticaret heyeti programı gerçekleştiriyor.

Ticaret heyetinde Denizli'den 11 firma, fuarda ise 2 firma katılımcı olarak bulunuyor. Etkinlik ile değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, kablo sektörüne yönelik önemli organizasyon düzenlediklerini belirterek, “Kablo ihracatı ilimizin en büyük ikinci ihracatçı sektörü. Geçtiğimiz sene kablo sektörümüzün ihracatı yüzde 57 artışla 775 milyon dolar olmuştu. Bu sene Ocak-Ekim dönemindeki yükseliş yüzde 8 düzeyinde ve yılın ilk on ayında sektör oyuncularımız 676 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Kablo ihracatını bakır tel ihracatı ile birlikte ele almamız gerekiyor. Çünkü iki sektör birbiriyle iç içe, kardeş sektörler diyebiliriz. Kablo ve bakır tel ihracatımızı bir arada değerlendirdiğimizde geçtiğimiz sene yıllık olarak 1 milyar 435 milyon dolara ulaştığımızı görüyoruz. İki sektörümüz toplam ihracatımızdan yüzde 30'un üzerinde pay alıyor” dedi.

Fuarda DENİB üyesi 3 firmanın stantlarını da ziyaret eden Memişoğlu, “İspanya'ya yönelik düzenlediğimiz heyetimizle 11 ihracatçı firmamızı buradaki alıcılarla bir araya getireceğiz. Bu görüşmelerin ihracatımıza olumlu çıktılar sunacağı fikrindeyiz. Aynı zamanda Matelec Fuarı'nda iki katılımcı üye firmamız yer alıyor. Onları da standlarında ziyaret ederek başarı dileklerimizi sunduk.

Denizli İhracatçılar Birliği olarak son 2 ayda doğaltaş, makine ve kablo sektörlerimize yönelik önemli organizasyonlara imza attık. Önümüzdeki hafta da İstanbul'da düzenlenecek Helal Expo'da ilimizin gıda sektörünü tanıtacağız. İhracatçı sektörlerimizi güçlendirmek ve rekabetçiliklerini artırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Heyetle ilgili görüşlerini paylaşan DENİB Başkan Yardımcısı Sedat Erikoğlu, şunları söyledi:

“Kablo ve bakır tel sektörlerimiz ilimiz ihracatında tekstille birlikte lokomotif konumda bulunuyor. Denizli'nin toplam ihracatının sektör olarak yaklaşık üçte birini yapıyoruz. İspanya'ya düzenlediğimiz heyetimizde ihracatçı firmalarımızla ithalatçı firmaları buluşturacağız. Heyetimizin hem sektörümüz hem de ihracatımız için hayırlı olmasını diliyorum”