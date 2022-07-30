DENİB kalite kontrol elemanı açığını giderecek projeye başladı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) öncülüğünde hayata geçirilen “Kalite Kontrol Elemanı Yetiştirme" projesi çerçevesinde 7 gün sürecek eğitim programları başladı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) öncülüğünde yürütülen “Kalite Kontrol Elemanı Yetiştirme Projesi” programının 7 gün sürecek eğitim programları başladı. “Kalite Kontrol Elemanı Yetiştirme Projesi” üretim faaliyetlerinin kalite planlarına uygun şekilde giriş, ara ve final kontrollerini gerçekleştirmek, gerekli kayıtları tutmak ve iş akışı düzenini sağlayabilecek yetkinliğe sahip olabilecek nitelikte kalite kontrol elemanı yetiştirilmesine yönelik olduğu belirtildi. Eğitim programını ve verilen eğitimler ile yetkinlik kazandırılan kişilerin tekstil ve konfeksiyon sektöründeki firmalarda istihdam edilmesine yönelik destek faaliyet ve çalışmaları kapsayan bir program olduğu açıklandı. Program çerçevesinde eğitimler Kalite kontrol konularında alanında uzmanlar tarafından, mülakat teknikleri ve CV hazırlama konularında ise yetkili kurum ve kuruluşlarda yer alan kişiler tarafından gerçekleştiriliyor.