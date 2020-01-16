DENİB logosunu yeniledi

Türkiye ihracatında önemli bir yeri olan, farklı alanlardaki ürün ve hizmetleriyle dünyanın 200'e yakın ülkesine ulaşan Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ‘2020 Denizli Yılı'nda her alanda yeniliklerle ihracat vizyonunu tasarım kavramı temelinde ele alacak.

Bu doğrultuda ilk olarak kurumsal kimliğin en önemli unsuru olan DENİB logosu yenilendi. Yeni logonun ambleminde, Denizli'nin en güçlü ifadesi olan hemşerilik ve sosyal sermaye vurgusunu içine alan, aynı zamanda farklı sektörlerin birlikteliğini de anlatan, birbirlerine geçerek kare oluşturan halkalar kullanıldı. Ortadaki D harfi, Denizli'nin her birliktelik ve yapıyı çevresinde topladığını ifade etmesi için merkezde yer aldı. Kalın, büyük harf ve güçlü bir yazı karakteri Denizli'nin ve DENİB'in gücünü pekiştiriyor. DENİB yazısı aynı güçlü yönü anlatması için yine büyük ve kalın logotayp olarak kullanıldı. Yeni logonun rengi olan mavi, sorumluluk, güven, kurumsallık ve devamlılık çağrışımı ile DENİB'in kimliğini de yansıtıyor.

“Denizli ihracatını artırmayı hedefliyoruz”

DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dünyada ihracatın temeli ürün ve marka tasarımında ilerliyor. DENİB olarak fiyat rekabeti yerine tasarım gücümüzle katma değerli ihracat yaparak, hem birim karlılıkta hem de toplamda Denizli ihracatını artırmayı hedefliyoruz. 2020 yılında ihracatı katma değerli olarak artırarak hem Denizli'ye hem de ülkemize daha çok kazandırma gayretinde olacağız. DENİB logosu da bizleri ileriye götürecek bu adımların simgesi olacak."

DENİB, 2020'de kurumsal kimliğindeki yenilikle çıktığı yolculukta ihracatın geliştirilmesi amacıyla eğitimlerden UR-GE'ye, tasarım etkinliklerinden yarışmalara kadar pek çok alanda çalışmalar gerçekleştirecek.

DENİB ve etkinlikleri ile ilgili daha fazla bilgi için www.denib.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.