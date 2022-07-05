DENİB ‘Senden İhracatçı Olur' projesinin eğitimleri tamamlandı

DENİB tarafından yürütülen “Senden İhracatçı Olur” projesinin 4 hafta süren eğitim programı Haziran ve Temmuz aylarında Denizli İhracatçılar Birliği'nde düzenlendi.

Denizli'de daha önce ihracat yapmamış veya daha önce ihracat yapmış fakat süreklilik sağlamamış olan firmalara ihracat konusunda farkındalık kazandırmayı ve ihracatın gerçekleştirilmesi süreçlerinde destek sağlayacak bir program olan “Senden İhracatçı Olur” projesi DENİB'te düzenlendi. Senden İhracatçı Olur Projesi Eğitimi Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü'nden Ceyhun Yeşilşerit tarafından sunulan eğitim programında; bir işletmenin amacı, fonksiyonları ve hedefleri, uluslararası pazarlama, rekabet stratejileri, uluslararası ticarete ilişkin düzenlemeler, uluslararası ticarette teslim şekilleri, birlik ve beraber olmak ile liderlik gibi birçok konu başlıkları üzerinde duruldu.

Denizli İhracatçılar Birliği'nde gerçekleştirilen proje eğitimleri ile Denizli ilinde ihracat odaklı küresel girişimcilik potansiyelleri geliştirilen, farkındalık kazandırılan, uluslararası pazarlara açılabilmek üzere yetkinliği artırılan, yeni nesil girişimcilik ve değer oluşturan yenilikçi iş fikirlerinin gelişmesine katkı sağlanan ve ihracat girişimci kültürünün yayılabilmesini sağlamak üzere cesaretlendirilen, bilgi ve becerileri arttırılan 30 proje katılımcısı programı başarıyla tamamladı.

Eğitim esnasında gösterdikleri çalışmalar sonucunda katılımcılarımıza 4 hafta süren eğitimin son gününde DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu tarafından katılım belgeleri takdim edildi. Başkan Memişoğlu proje katılımcıları ile eğitim programını değerlendirerek ihracat yolculuğu sırasında iş yapma şekilleri, farklı ülkelerin kültürleri, marka olmak gibi birçok konuda bilgi, deneyim ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.