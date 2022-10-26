DENİB tasarım yarışmasında 14 finalistin ürünleri görücüye çıktı

Denizli İhracatçılar Birliği'nin(DENİB) geleceğin tasarımcılarını ev ve banyo tekstili sektörü ile buluşturmak amacıyla 2.'sini gerçekleştirdiği yarışmada finale kalan 14 finalist, tasarımlarını sergilemeye başladı.

DENİB, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, geleceğin tasarımcılarını ev ve banyo tekstili sektörü ile buluşturmak, Denizli'nin marka ve tasarım merkezi olması amacıyla DENİB DESIGN Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışmasının 2.'sini geçekleştirdi. 'Zamansız Yolculuk' temasıyla düzenlenen yarışmada, 2 kategoride ev tekstili ve banyo tekstili alanında yapılan ön eleme sonucunda, 7 ev tekstili ve 7 banyo tekstili olmak üzere 14 proje belirlendi. Tasarımlarının hayata geçirilmesi amacıyla finalistler 14 tekstil firmasıyla eşleştirilerek tasarımlarının üretimini sağlandı. Yapılan çalışmalar sonucunda 14 finalistin tasarımları, iki gün boyunca Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte sergilenmeye başlandı.

“Çok güzel tasarımlar ortaya çıkarmışlar”

DENİB Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu'da sergi alanına gelerek tasarımları yerinde inceledi. Başkan Yardımcısı Uzunoğlu, “Bu yıl geçen yıla bakıldığında biraz daha derli toplu olduğumuzu göreceksiniz. Tasarımcılarda aynı şekilde çok güzel tasarımlar ortaya çıkarmışlar. Bulunduğumuz noktadan bir tık yukarı daha çıkmışız. Hem şehrimiz hem de onlar adına çok sevinçliyim. Yönetim kurulu arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum, benden daha çok zaman ayırdılar. Plaj giyiminde kendimizi yansıtamıyorduk, bu şekilde daha güzel oldu” dedi.

Serginin ardından aynı yerde tekstil sektörünün, tasarım ve moda camiasının önde gelen isimlerinin ve protokolün katılımlarıyla 27 Ekim 2022 Perşembe akşamı düzenlenecek olan final gecesinde kazananlarının ilan edileceği belirtildi.