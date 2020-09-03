DENİB üyeleri tarafından İngiltere'ye 355 milyon dolar ihracat gerçekleşti

TİM Başkanı İsmail Gülle'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ihracata ilişkin konular masaya yatırıldı.

Denizli'de 2019 yılı Kasım ayında organize edilen TİM Denizli Meclisi'nden sonra, bu defa da “TİM-DENİB İstişare Toplantısı” elektronik ortamda düzenlendi. TİM Başkanı İsmail Gülle'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ihracata ilişkin konular ele alındı. TİM Başkanı İsmail Gülle, salgının başlangıcından bu yana yapılan karşılıklı istişarelerle ihracatçılar tarafından ifade edilen sorunların üzerinde dikkatle çalıştıklarını, talepleri bakanlığa ilettiklerini belirtti. Toplantının açılış konuşmasını ve moderatörlüğünü yapan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ise Birlik ihracatına ilişkin genel bir bilgilendirmenin ardından, haziran ayından bu yana DENİB ihracatında yaşanan artışa dikkat çekerek yılın geri kalanı için iyimser olduklarının altını çizdi ve gündemlerinde olan etkinliklerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

“DENİB bünyesindeki tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyorum”

DENİB'in ihracat rakamlarının geride bırakılan aylarda salgının ortaya çıkardığı tüm risklere rağmen başarılı bir seyir izlediğini söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, “DENİB'in ihracatı, salgın öncesi rakamlarını geride bırakmış durumda. En çok ihracat yapılan ülkeler arasında İngiltere, Almanya, ABD ve İtalya ön plana çıkıyor. Tekstil ve konfeksiyon, elektrik-elektronik ihracatta dikkat çeken sektörler arasındadır. Öte yandan, mal grupları özelinde DENİB'in ihracat rakamlarını incelediğimizde ise, Denizli denince ilk aklımıza gelen ürünler olan havlu, bornoz ve nevresim ihracatında da başarılı bir performans sergilendiğini görüyoruz. DENİB bünyesindeki tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyorum, ihracatta çok daha yüksek rakamlara ulaşacağınıza yürekten inanıyorum” dedi.

“İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmasını çok önemsiyoruz”

Brexit süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, İngiltere'nin Gümrük Birliği'nden kaynaklı yükümlülük ve taahhütlerinin geçiş dönemi olarak ifade edilen 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam ettirileceğini belirtti. Başkan Memişoğlu, “İngiltere, Denizli ihracatında çok önemli bir pazar konumunda ve ihracatımızda ilk sırada yer alıyor. 2019 yılında DENİB üyeleri tarafından İngiltere'ye 355 milyon Dolar ihracat gerçekleştirildi. Bu ihracat değeriyle, İngiltere toplam ihracatımızda yüzde 15'e yakın pay alıyor. Bu bakımdan, İngiltere pazarındaki rekabetçiliğimizi güçlü bir şekilde sürdürebilmemiz adına İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmasını çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Altındağ, TİM Danışmanları Prof. Dr. Kerem Alkin ve Metehan Demir tarafından ekonomiye ve gündeme ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Yaklaşık 2,5 saat süren ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.