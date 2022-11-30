DENİB, üyelerini ‘Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeliyle' buluşturdu

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), üyelerini ‘Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli Bilgilendirme Programı' ile buluşturdu.

DENİB üyesi firma temsilcileri yoğun olarak ilgi gösterdiği ve konuşmacılara sorularını yöneltme fırsatı bulduğu programla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Geçen sene yüzde 43 artışla 4,6 milyar dolar, bu sene 27 Kasım itibariyle yüzde 5 artışla 4,3 milyar dolar, son 12 ayda ise 4,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Yeni destek modelinin tanıtılması için Bakanlık yetkilileri tarafından yoğun bir şekilde tanıtım ve bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. İhracata yönelik mevcut ve yeni destek programları artık tek çatı altında toplandı. Bu sayede ihracatçılarımız için daha kolaylaştırıcı ve etkin bir destek mekanizması olduğunu görüyoruz. Yeni Nesil İhracat Desteklerinde e-ihracat konusu çok önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye e-İhracat Platformu Desteği ile ülkemizin ihracatçı envanterinin dijital ortama taşınmasının yanı sıra ihracatçılarımızın Web3 gibi yeni nesil teknolojiler kullanması, siparişleri bu platform üzerinden alabilmesi ve farklı ülkelerdeki ithalatçılar tarafından kolayca ulaşılabilir olması bugünün ticaret ekosisteminde çok önemli. Bununla birlikte Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği, Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği, İhracat Konsorsiyumları Desteği gibi yeni nesil ihracat destekleri yürürlüğe konuldu. Uzak ülkeler stratejisi çerçevesinde ve hedef ülkelere artı 20 puan destek oranı mevcut. İhracatçılarımız hedef ülke ve hedef sektör olursa +25 puan devlet desteği alabiliyor” dedi.

“İhracatçılarımızın finansmana erişimleri kolaylaştırıldı”

Finansmana erişim konusuna da değinen DENİB Başkanı Memişoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“ABD, İngiltere, Euro Bölgesi ülkeleri ihracatımızın en yoğun olduğu ülkeler. Bu bölgelere ihracatımızın yüzde 80'ini yapıyoruz. Avrupa ve ABD'de talep gerilemesi devam ediyor. Birçok ülke son 40-45 yılın rekor enflasyonunu açıkladı. Yüksek faiz ve sıkı para politikası bu ülkelerde enflasyon kontrol altına alınana kadar devam edecek. Mevcut faiz politikası ve enflasyonist baskı ilgili ülkelerdeki ekonomik daralmayı beraberinde getirdi. Tüketicilerin öncelikli tercihlerinin değişimi ihracatımızı etkiliyor. Bunların yanı sıra yüksek enerji maliyetleri, tedarik zincirinde yaşanan problemler baz alındığında finansmana erişim daha önemli hale geliyor. Türk Eximbank ve İGE AŞ'nin katılımıyla prefinansman ve teminata yönelik yeni bir model oluşturuldu. Bu model ile ihracatçılarımızın finansmana erişimleri kolaylaştırıldı. Bu şekilde Türk Eximbank tarafından prefinansman kredisi onaylanan ihracatçılarımıza, İGE AŞ'de öncelikli olarak teminat desteği sağlanması imkanı sunulacak”