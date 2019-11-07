DENİB'de ‘Maliyet Düşürme Teknikleri Eğitimi'

Denizli İhracatçılar Birliği'nin (DENİB) düzenlediği “Maliyet Düşürme Teknikleri Eğitimi” ile 40 farklı firmanın temsilcisine eğitim verildi.

DENİB Akademi tarafından düzenlenen ‘Maliyet Düşürme Teknikleri Eğitimi' farklı firmaların ilgili departmanlarda görev yapan temsilcilerin katıldığı eğitim programında Bülent Yeni tarafından 40 kişiye eğitim verildi. Temel maliyet, piyasa, verimlilik ve etkinlik kavramları konusunda ve bunların ölçülmesi, geliştirilmesi hakkında bilgiler verildi. Stratejik yönetimin verimlilik ile ilişkişi, AR-GE süreçlerinde maliyet düşürme, üretim sürecinde verimlilik arttırma ve insan kaynakları süreçlerinde verimlilik arttırma, tedarik zincirinde ise maliyet düşürme teknikleri hakkındaki konular üzerinde bilgiler paylaşıldı.

“Günümüzde rekabet artık çok kızışmış durumda”

Eğitmen Bülent Yeni, rekabetin oldukça kızıştığını ve sadece en iyi firmaların sektörde kalabildiğini ifade ederek, bir firmada ki hemen hemen tüm departmanlarda ki tüm süreçlerde ki, iyileştirmeler hakkında orada ne tür teknikler kullanabilecekleri hakkında genel bilgiler vermekte olduğunu belirten Yeni, “Çünkü günümüzde rekabet artık çok kızışmış durumda ve tüm süreçleri iyileştirmeyen, sürekli iyileştirme sistemlerini uygulamayan firmalar maalesef zaman içerisinde sektörden kopmak durumunda kalıyorlar ve yok olmak durumunda kalıyorlar amacımız, bir firmada ki tüm departmanlarda ki çalışanların kendi yaptıkları süreçleri, çok iyi bir şekilde iyileştirmeleri, sürekli iyileştirmeleri bunlar içinde ne tür teknikler kullanabileceğini bu eğitimde anlatmaya çalışıyoruz. Bu tekniklerin içerisinde ilk başta tabi ki üst yönetimin yapması gereken stratejik planlama, daha sonrasında ise yalın üretim, altı sigma, tedarik zinciri yönetimi, insan kaynakları konuları, ARGE konularıyla, kalite konularıyla ilgili ne tür tekniklerin uygulanabileceğini tek tek anlatıyoruz. Bazı konuların detaylarına inip uygulamalar yapıyoruz. Bazı konuları ise daha genel olarak geçmemiz gerekebiliyor. Bu fırsatı bize verdiği için, Denizli İhracatçılar Birliği'ne çok teşekkür ediyoruz, dün ve bugün hemen hemen her biri ayrı firmadan olan 40 kişilik ekiple eğitim gerçekleştiriyoruz” dedi.