Denizli 100. yıl coşkusunu kültür sanatta yaşayacak

Cumhuriyetin 100'üncü yılında Denizli, kültür sanat sezonuna yoğun programlar ile başlangıç yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerinin 2023 yılında da dolu dolu geçeceğini vurguladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde; her ay 4 tiyatro oyunu, söyleyişiler, çocuk programları, konser ve müzikaller düzenlerken yaz aylarında da açık hava sahnelerinde önemli organizasyonlar gerçekleştirecek. Yaklaşan sömestr tatilinde çocukları da unutmayan Denizli Büyükşehir Belediyesi animasyon filmler, çocuk oyunları ve sürpriz eğlenceler düzenleyecek.

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'ya büyük ilgi

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kültür - sanat etkinlikleri Denizlililerin yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde binlerce vatandaşın katılımı ile ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Şehrimizde başlattığımız Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları, konser ve tiyatro etkinlikleri, çocuklara ve kadınlara yönelik çeşitli programlar vatandaşımızın yoğun ilgisiyle devam ediyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında dolu dolu etkinlikleri kültür sanat meraklısı vatandaşlarımızın beğenisine sunacağız” dedi.

Başkan Zolan, “Belediyecilik hizmetlerimizin yanında sosyal ve kültürel projelerimize de büyük önem veriyoruz. Kültür Buluşmaları programları ile de ülkemizin birbirinden kıymetli bilim insanı, yazar, tarihçi ve sanatçı gibi değerlerini vatandaşlarımızla buluşmalarını sağlayacağız. Birbirinden değerli isimler şehrimize gelecek. Konuklarımızın birikim ve deneyimlerinden hep birlikte faydalanacağız” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları programına katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı Denizli'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek Denizli Büyükşehir Belediyesini yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Denizli'deki etkinliklerin önümüzdeki günlerde de birbirinden değerli edebiyatçı, yazar, şarkıcı ve tiyatro ekiplerinin katılımıyla devam edeceği belirtildi. Denizli'de Ocak ayı itibarı ile Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları çerçevesinde Hakkı Alkan, Hatice Kübra Tongar, Adem Metan ve Kemal Sayar da vatandaşlar ile bir araya gelecek.