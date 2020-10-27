Denizli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı her yerde konserle yaşayacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nın hazırladığı Cumhuriyet Bayramı konseri canlı olarak internet üzerinden yayınlanacak. Konser, Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları ile yerel televizyon kanallarından 29 Ekim Perşembe günü akşamı saat 20.00'den itibaren yayınlanacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'inci yılı etkinlikleri kapsamında Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nın hazırladığı Cumhuriyet Bayramı konserini Denizlililer ile canlı olarak buluşturacak. İnternet üzerinden canlı olarak yayınlanacak konser programı Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ve yerel televizyonlarından 29 Ekim Perşembe günü akşamı saat 20:00'den itibaren yayınlanmaya başlayacak. Programda, Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Gençlik Korosu ve Büyükşehir Belediye Bandosu'nun oluşturduğu dev kadro pek çok eser ve marş seslendirecek.

Halk oyunları ekibi de sahne alacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun da sahne alacağı konser programında Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Genel Sanat Yönetmeni Hakan Eyiden'in yanı sıra, Ahmet Algün, Ahmet Nuri Çağdaş ve koroistler birbirinden güzel eserleri seslendirecek.