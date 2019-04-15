Denizli 3. Kitap Fuarı'nı 320 bin kişi ziyaret etti

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 3.'sünü düzenlediği Kitap Fuarı'nı 10 günde 320 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 3.'sünü düzenlediği Ege'nin en büyük kitap fuarı 4-14 Nisan tarihleri arasında misafirlerini ağırladı. Yüzlerce yazar ve yayınevinin katıldığı Denizli Büyükşehir Belediyesi 3. Kitap Fuarı'nı 10 günde 320 bin kişi ziyaret etti. Her gün ortalama 30 binden fazla kişinin ziyaret ettiği fuarda vatandaşlar imza günleri ve söyleşilerde Türkiye'nin en ünlü yazarları ile bir araya gelme imkanı buldu. Denizlili gazeteci, yazar, şair ve ressam Gürbüz Azak'ın onur konuğu olduğu fuarda Ahmet Ümit'den Hasan Ali Toptaş'a, Ercan Kesal'dan Şermin Yaşar'a, Kahraman Tazeoğlu'ndan Hakan Günday'a kadar çok sayıda yazar vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Zolan da kitap imzalattı

Fuarı sık sık ziyaret ederek vatandaşlar ve yazarlarla bir araya gelen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hafta sonu imza günü bulunan yazar Esat Şişman'ı ziyaret ederek "Çanakkale Ateşi" adlı kitabını imzalattı. Şişman'ın Gönen Öğretmen Lisesi'nden arkadaşı olduğunu ifade eden Başkan Zolan, Yazar'a başarılar diledi. Büyükşehir Belediyesi'nin 3. kez düzenlediği kitap fuarına ilginin artmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Zolan, organizasyonda emeği geçen herkese, katılım gösteren yazar ve yayınevlerine ve özellikle de ziyaretçilere teşekkür etti.

“Gösterilen ilgi övgüye değer”

Bugüne kadar düzenledikleri 3 fuara da çok yoğun katılım olduğunu ve katılımın her geçen yıl artarak devam ettiğini kaydeden Başkan Zolan, "Ege'nin en büyük fuarında bir kez daha vatandaşlarımızı kitapla, yazarlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Henüz çok genç bir fuar olmamıza rağmen gösterilen ilgi övgüye değer. Bu ve benzeri fuar ve etkinlikler milli ve manevi değerlerine bağlı, okuyan, sorgulayan, araştıran bir gelecek için çok önemli katkı sağlıyor. Kültür ve sanat şehri Denizlimize yakışanı yapmaya devam ediyoruz" dedi.