Denizli 5. Cam Bienali sona erdi

kez düzenlediği ve Türkiye'nin ilk cam festivali olma özelliği taşıyan Uluslararası Denizli Cam Bienali sona erdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2-5 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği 5. Uluslararası Denizli Cam Bienali tamamlandı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde 4 gün süren festivale Amerika, Fransa, İtalya, Letonya ve Türkiye'den cam sanatçıları katıldı. Çok sayıda yerli ve yabancı cam sanatçısının katıldığı bienalde düzenlenen konferans, panel, canlı cam gösterileri ve cam sergileri ile muhteşem bir organizasyona imza atıldı. Amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra camın şekillenip sanata dönüşmesini merak eden ve camla tanışmak isteyen binlerce vatandaş dev organizasyona akın etti.

“Cam şehri Denizli”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, cam sanatının artık Denizli ile özdeşleştiğini ifade ederek, başta katılımcılar ve sanatçılar olmak üzere bienale emeği geçen herkese teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinin sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğini kaydeden Başkan Zolan, eserlerin 30 Mayıs'a kadar Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde sergileneceğini, tüm Denizlilileri el emeği göz nuru sanat eserlerini görmeye davet etti.