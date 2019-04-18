İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Denizli 8. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı başladı. 5'i Türk dünyasından olmak üzere toplam 27 aşık Denizlililer için çalıp söyledi.


Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Denizli 8.Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı, Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda düzenlenen ilk etkinlikle başladı. 5'i Türk dünyasından olmak üzere 27 ozanın yer aldığı programa, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Herkesin büyük beğenisini toplayan gecede halk ozanları atışma, koçaklama, doğaçlama şiir, doğaçlama türkü, sözlü ve sazlı güzelleme ve taşlama dallarından örnekler sundu. Salonu dolduranlar unutulmaz bir geceye tanıklık ederken, aşıkların lebdeğmez (b, f, p, m, v) harflerini söylemeden ağızlarına koydukları kürdanla atışma yapmaları beğeniyle izlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.