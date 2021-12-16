Denizli 82 milyon metreküp su tüketti

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı 'Su ve Atık Su' istatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda 2020 yılında Denizli'deki belediyeler tarafından çeşitli kaynaklardan 82 milyon 92 bin metreküp su çekildiği belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Su ve Atık su İstatistiklerini yayımladı. Denizli'de 2020 yılında belediyeler tarafından 82 milyon 92 bin metreküp su çekildi. Çekilen suyun 50 milyon 250 bin metreküpü kaynak, 31 milyon 842 bin metreküpü kuyudan temin edildi. 2020 yılında kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 216 litre oldu. Bu değer Türkiye geneli için 228 litre olarak gerçekleşti.

37 milyon 651 bin metreküp atık su deşarj edildi

Denizli ilinde 2020 yılında 37 milyon 651 bin metreküp atık su deşarj edildi. Deşarj edilen atık suyun tamamı akarsuya deşarj edildi.

Kişi başı deşarj edilen günlük ortalama atık su miktarı 110 litre oldu

Denizli ilinde 2020 yılında kişi başı deşarj edilen günlük ortalama atık su miktarı 110 litre oldu. Bu değer Türkiye geneli için 189 litre olarak gerçekleşti.