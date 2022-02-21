Denizli 9. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı öncesi aşıklardan Başkan Zolan'a ziyaret

Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı kapsamında kente gelen aşıklar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile görüştü. İlki 21 Şubat'ta yapılacak etkinlikte 4'ü Türk dünyasından toplam 20 aşık Denizlililer için çalıp söyleyecek.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu yıl 9'ncusunu düzenledikleri Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı'na katılan aşıkları ağırladı. Ziyarete, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Türk dünyasından Denizli'ye gelen aşıklar ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı eşlik etti. Denizlili Ozan Nihat, Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı vesilesi ile kente gelen 20 ozanı tek tek tanıtarak Denizli'ye bu geleneği yerleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ederek, “Denizli tarihinde ilk defa sizler bu aşıklık geleneğimize ve kültürümüze kucak açtınız” diye konuştu. Başkan Osman Zolan'a misafirperverlikleri ve aşıklık kültürüne verdikleri destekleri nedeniyle teşekkür eden aşıklar, hazırladıkları dörtlüklerle ziyarete renk kattı.

“Kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Denizli'ye gelen tüm ozanlara teşekkür etti. Başkan Osman Zolan, “Geçmişte gerçekleştirdiğimiz her bir etkinlikte çeşitli güzellikler yaşadık. Sizlerin sözleri ile beş bin yıllık kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Bu işin baş aktörüsünüz. Aşıklık çok özel ve herkesin olamayacağı bir mertebedir. Sadece Türkiye'den değil, diğer kardeş ülkelerimizden de gelen misafirlerimizle etkinliğimizi uluslararası bir boyuta taşıdık. Etkinliğimizin güzel bir şekilde geçeceğine inanıyorum. Sizler bu işin üstadı, sözün erbabı, sazı konuşturanlarsınız ” dedi.

Aşıklar bu akşam sahneye çıkacak

Denizli 9. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı 21-22 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Aşıklar 21 Şubat Pazartesi günü akşamı saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ilk etkinlikle Denizlililerle buluşacak. 22 Şubat akşamı aynı saatte Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda sahneye çıkacak aşıklar final gecesinde çalıp söyleyecek.