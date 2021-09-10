Denizli Ahilik kültürüne sahip çıkıyor

Ahi Evran-ı Veli Yılı etkinlikleri kapsamında Denizli'de düzenlenen "Denizli'de Ticaretin Derin Kökleri: Ahilik ve Altıneller Festivali" resmi açılış programı kortejle başlayacak. Tüm vatandaşların davetli olduğu kortej 13 Eylül saat 12.00'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndan başlayacak, festival alanında birbirinden renkli gösteriler Denizlililerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde Ulu Camii yanında hazırlanan festival alanında gerçekleştirilecek "Denizli'de Ticaretin Derin Kökleri: Ahilik ve Altıneller Festivali" resmi açılış programı kortejle başlayacak. Ahi Evran-ı Veli'nin doğumunun 850. yılı anısına UNESCO tarafından ilan edilen "Ahi Evran-ı Veli Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve tüm Denizlililerin davetli olduğu program 13 Eylül Pazartesi günü saat 09.30'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayacak. Protokol ziyaretlerinin ardından saat 12.00'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndan festival alanına Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde kortej düzenlenecek. Festival alanında ise şet kuşatma töreni, Ahilik ödül töreni ve ustaların birbirinden renkli performans gösterileri gerçekleştirilecek. Festival alanında gün boyu sürecek kaybolan el sanatları ile ilgili malzeme sergisi ise davetlilerin beğenisine sunulacak.

İlk gün akşam konser

Festivalin ilk gün akşamı ise saat 21.00'de Türk Sanat Müziği konseri gerçekleştirilecek. Ulu sami yanındaki festival alanında 1 hafta boyunca sürecek etkinlikler her gün sabah saat 10.00 ila saat 20.00 arasında yapılacak. Bu kapsamda 27'si Türkiye'nin çeşitli kentlerinden, 13'ü ise Türk dünyası ülkelerinden olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı toplam 40 el sanatları ustası birbirinden özel performanslarını Denizlililer için gerçekleştirecek.