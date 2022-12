Denizli AK Parti tam kadro sahaya indi

AK Parti Denizli İl Teşkilatı, esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. İl Başkanı Yücel Güngör, Kadın Kolları İl Başkanı Feride Kabadayılar, Gençlik Kolları İl Başkanı Osman Nuri Nazlıer, Merkezefendi İlçe Başkanı Fatih Durmaz, Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel ve yönetimi yönetim kurulu üyeleri, Sevindik ve Karşıyaka mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Denizli'de her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güngör, ilk olarak Merkezefendi ilçesine bağlı Sevindik Mahallesi'nde esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Sevindik Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güngör, “Merkezefendi'mize hak ettiği eser ve hizmet siyasetine kavuşturmak için gayret ediyoruz. Bizler her zaman milletimize en iyi hizmeti vermek uğruna canla başla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her zaman yanında olduğumuz vatandaşlarımızın dertlerini sıkıntılarını çözmek için durmadan çalışıyoruz. Ziyaret ettiğimiz mahallelerde görüyoruz ki vatandaşlarımız hizmetlerimizden oldukça memnun. Fakat bizler yaptıklarımızla sınırlı kalmıyoruz. Milletimize hak ettiği değeri verebilmek için çalınmadık kapı girmedik gönül bırakmıyoruz. Bizler inanıyoruz ki Milletimiz 2023 seçimlerinde yine yanımızda olacak. İnanıyoruz ki Sevindik ve Karşıyaka mahallelerimiz, 2023 yılında emin adımlarla sandıkta tekrar Recep Tayyip Erdoğan diyecek” şeklinde konuştu.

“2023'te Türkiye yüzyılını zaferle taçlandıracağız”

Sevindik Mahalle'sindeki ziyaretinden sonra Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Başkan Güngör, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ile karşı karşıya geldi. Her zaman esnaf ile kucaklaşan ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Güngör, doğduğu mahalle olan Karşıyaka'da vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi ile karşılandı. Burada yaptığı konuşmada turizm ilçesi Pamukkale'nin her karışını modern ve konforlu bir yapıya kavuşturduklarını belirten Başkan Güngör, “20 yıldır vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzuru için hizmet vermeye hız kesmeden devam ediyoruz. İktidara geldiğimiz günden beri AK Parti Belediyeciliği ile milletimize her türlü imkanları sunmaya devam ediyoruz. Bizler Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan borcumuzu ödemek için aşkla, canla ve başla sahada çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Denizli'mizin güzelliğine güzellik katmak için gece gündüz demeden tüm teşkilatlarımız ile gayret ediyoruz. Bizim amacımız Denizli'nin her mahallesinde yaşayan insanlarımızın mutluluğunu ve huzurunu sağlamaktır. Bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. 2023 yılında zafer halkımızın ve AK Parti'nin olacak. 2023'te ‘Türkiye Yüzyılını' zaferle taçlandıranımıza olan inancımız tam” ifadelerini kullandı.